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Ünye de Fatsa Arası
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :23 Aralık 2011
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Süre :69 dk.
- Dağıtıcı :Nizam Eren İletişim
- Resmi Sitesi : http://www.esraalkan.com/
Filmin Konusu
Yönetmen “Bu filmle şimdiye kadar Türkiye'de pek denenmemiş bir tür olan 'mizah-belgesel' türünü denemek istemiştim. Çekimler sırasında etrafımda olan arkadaşlarıma da hep bunu anlatıyordum. Ancak belgesel karelere dökülmeden ve izleyicisiyle buluşmadan önce inanın ben de korkuyordum. Çünkü klâsik belgesele alışmış otoritelere ve belgesel film izleyicisine bu çalışmamız yabancı gelebilirdi.” diye belirtiyor
Galeri
Yorumlar
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böyle işlerin artması gerekiyor bence
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tebrikler, özgün bir iş çıkarılmış.
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komik bir hikaye gerçekten :)
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tek salonda olması gerçekten kötü olmuş.
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boş yere çekilen bir film gibi duruyo
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