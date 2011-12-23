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Ünye de Fatsa Arası

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Fragmanlar


Ünye de Fatsa Arası
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yönetmen “Bu filmle şimdiye kadar Türkiye'de pek denenmemiş bir tür olan 'mizah-belgesel' türünü denemek istemiştim. Çekimler sırasında etrafımda olan arkadaşlarıma da hep bunu anlatıyordum. Ancak belgesel karelere dökülmeden ve izleyicisiyle buluşmadan önce inanın ben de korkuyordum. Çünkü klâsik belgesele alışmış otoritelere ve belgesel film izleyicisine bu çalışmamız yabancı gelebilirdi.” diye belirtiyor

Galeri

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Yorumlar

  • böyle işlerin artması gerekiyor bence

  • tebrikler, özgün bir iş çıkarılmış.

  • komik bir hikaye gerçekten :)

  • tek salonda olması gerçekten kötü olmuş.

  • boş yere çekilen bir film gibi duruyo

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Oyuncular ve ekip

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