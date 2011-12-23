Ünye de Fatsa Arası

Yönetmen “Bu filmle şimdiye kadar Türkiye'de pek denenmemiş bir tür olan 'mizah-belgesel' türünü denemek istemiştim. Çekimler sırasında etrafımda olan arkadaşlarıma da hep bunu anlatıyordum. Ancak belgesel karelere dökülmeden ve izleyicisiyle buluşmadan önce inanın ben de korkuyordum. Çünkü klâsik belgesele alışmış otoritelere ve belgesel film izleyicisine bu çalışmamız yabancı gelebilirdi.” diye belirtiyor