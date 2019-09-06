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Uslu Çocuklar

Good Boys

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Uslu Çocuklar
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Filmin Konusu

Uslu Çocuklar, 12 yaşındaki dört erkek çocuğunun okulu ekip, gün boyu sürecek komedi dolu bir maceraya atılmasını konu alıyor. Max, 12 yaşında bir çocuktur. Sınıf arkadaşlarının hazırladığı öpüşme partisine davet edilen Max, nasıl öpüşüleceğini bilemediği için oldukça panik haldedir. Bu duruma bir çözüm bulmak isteyen Max, yakın arkadaşları Thor ve Lucas birlikte bir plan yapar. Sevişen genç komşularını izlemeyi planlayan gençler, bunun için Max’in kullanılmasına izin verilmeyen babasına ait olan drone’u alırlar. İşleri bitince drone’u kimse fark etmeden yerine koymayı planlayan gençleri işleri pek de düşündükleri gibi gitmez. İşlerin kontrolünden çıkması ile drone imha edilince, üç arkadaş Max’in babası eve gelmeden önce drone’u yerine koyabilmek için okula ekip zorlu bir maceraya atılır.

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