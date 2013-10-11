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Ustura Dönüyor

Machete Kills

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Fragmanlar


Ustura Dönüyor
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Eski ajan Machete, Amerika Birleşik Devletleri’nin onur listesindedir ve yeni görevi için Meksika’ya gönderilir. Tüm gezegeni yok edebilecek güçteki bir silâhı ve ona sahip olan silâh tüccarı Mendez The Madman’i etkisiz hale getirmek hiç de kolay olmayacaktır. Machete eski arkadaşlarını toplamaya başlar ve ezeli düşmanları karşısında her zamanki gibi gözü kara savaşmaya başlar.

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Oyuncular ve ekip

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