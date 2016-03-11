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Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1

The Divergent Series: Allegiant

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Fragmanlar


Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Uyumsuz’da sistemi alt üst eden bilgileri ortaya çıkardıktan sonra, Tris ve Dört’ün, Şikago’yu çevreleyen duvarların dışına kaçması gerekmektedir. Hayatlarında ilk defa, bildikleri tek şehri ve akrabalarını bırakmak zorundadırlar. Dışarı çıktıklarında, yeni öğrendikleri gerçekler karşısında eski bildiklerinin hiçbirinin geçerliliği kalmaz. Tris ve Dört’ün, Şikago duvarlarının arkasında devam etmekte olan ve bütün insanlığı tehdit eden savaşta kimden yana olacaklarına hızlı bir şekilde karar vermesi gerekmektedir. Tris hayatta kalabilmek için cesaret, sadakat, fedakarlık ve aşk arasında imkansız bir seçim yapmaya mecbur bırakılır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Diğer 2 serisi çok güzeldi bunu kaçırdım malesef izleme şansım olmadı)

  • diğer 2 serisini izledim ama,bu seriyi kaçırdım istanbulda kalkmış sinemadan çanakkaleye gitmiş

  • Sinemada izlemeyin öyle boş vaktinizde açın netten izleyin

  • Saçma sapan bir film

  • Gerçekten başarılı bir film şu anda vizyonda olanlar arasında bence mutlaka izleyin

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Oyuncular ve ekip

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