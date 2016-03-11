Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1

Uyumsuz’da sistemi alt üst eden bilgileri ortaya çıkardıktan sonra, Tris ve Dört’ün, Şikago’yu çevreleyen duvarların dışına kaçması gerekmektedir. Hayatlarında ilk defa, bildikleri tek şehri ve akrabalarını bırakmak zorundadırlar. Dışarı çıktıklarında, yeni öğrendikleri gerçekler karşısında eski bildiklerinin hiçbirinin geçerliliği kalmaz. Tris ve Dört’ün, Şikago duvarlarının arkasında devam etmekte olan ve bütün insanlığı tehdit eden savaşta kimden yana olacaklarına hızlı bir şekilde karar vermesi gerekmektedir. Tris hayatta kalabilmek için cesaret, sadakat, fedakarlık ve aşk arasında imkansız bir seçim yapmaya mecbur bırakılır.