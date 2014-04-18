Uyumsuz
Divergent
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :18 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :139 dk.
Filmin Konusu
Fütüristik bir distopyada geçen hikâyede toplum beş farklı fraksiyona bölünmüştür. Her bir bölüm farklı bir erdemi temsil etmektedir ve 16 yaşına giren her genç hangi bölümde yer almak istediğine kendisi karar vermektedir. Seçim bir kez yapılır ve artık ömür boyu orada kalmak zorundadırlar. Herkesi şaşırtan bir seçim yapan Tris’in sakladığı ve ortaya çıktığı anda ölümcül olabilecek bir sırrı vardır. Bu sır ya sevdiklerinin hayatını kurtaracak ya da onun sonu olacaktır.
Galeri
Yorumlar
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Film gayet güzel ve sürükleyici bir film.
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Film sürükleyici olduğu kadar heyecanla izlenebilecek bir film. Hikaye ve kurgulama müthiş kesinlikle izlenmeli bence
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kitabının daha güzel olucağı kesin
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son kitabın Türkçe baskısı ne zaman piyasaya çıkacak.
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açlık oyunlarını sevenler bu filmi kaçırmamalı.