Fütüristik bir distopyada geçen hikâyede toplum beş farklı fraksiyona bölünmüştür. Her bir bölüm farklı bir erdemi temsil etmektedir ve 16 yaşına giren her genç hangi bölümde yer almak istediğine kendisi karar vermektedir. Seçim bir kez yapılır ve artık ömür boyu orada kalmak zorundadırlar. Herkesi şaşırtan bir seçim yapan Tris’in sakladığı ve ortaya çıktığı anda ölümcül olabilecek bir sırrı vardır. Bu sır ya sevdiklerinin hayatını kurtaracak ya da onun sonu olacaktır.