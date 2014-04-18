Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Uyumsuz - Divergent
Paylaş

Uyumsuz

Divergent

2 kişi izlemiş. | 29 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Uyumsuz
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (18 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Fütüristik bir distopyada geçen hikâyede toplum beş farklı fraksiyona bölünmüştür. Her bir bölüm farklı bir erdemi temsil etmektedir ve 16 yaşına giren her genç hangi bölümde yer almak istediğine kendisi karar vermektedir. Seçim bir kez yapılır ve artık ömür boyu orada kalmak zorundadırlar. Herkesi şaşırtan bir seçim yapan Tris’in sakladığı ve ortaya çıktığı anda ölümcül olabilecek bir sırrı vardır. Bu sır ya sevdiklerinin hayatını kurtaracak ya da onun sonu olacaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Film gayet güzel ve sürükleyici bir film.

  • Film sürükleyici olduğu kadar heyecanla izlenebilecek bir film. Hikaye ve kurgulama müthiş kesinlikle izlenmeli bence

  • kitabının daha güzel olucağı kesin

  • son kitabın Türkçe baskısı ne zaman piyasaya çıkacak.

  • açlık oyunlarını sevenler bu filmi kaçırmamalı.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Uyumsuz filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Uyumsuz filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir