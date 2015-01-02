Uyuyana Kadar, Bestseller J. Watson’ın kitabından bir uyarlama olarak seyirciyle buluşuyor. Christine Lucas, geçmişinde yaşadığı travmatik bir kazadan dolayı her sabah hayatına dair hiçbir şey hatırlamadan uyanmaktadır. Bu durum bir gün son bulacaktır, çünkü Kristine etrafında bulunan herkesi sorgulamaya başlayacak ve korkunç gerçeklerle yüzleşecektir.