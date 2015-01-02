Uyuyana Kadar
Before I Go to Sleep
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 4.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Fransa, İngiltere, İsveç
- Gösterim Tarihi :2 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :92 dk.
Filmin Konusu
Uyuyana Kadar, Bestseller J. Watson’ın kitabından bir uyarlama olarak seyirciyle buluşuyor. Christine Lucas, geçmişinde yaşadığı travmatik bir kazadan dolayı her sabah hayatına dair hiçbir şey hatırlamadan uyanmaktadır. Bu durum bir gün son bulacaktır, çünkü Kristine etrafında bulunan herkesi sorgulamaya başlayacak ve korkunç gerçeklerle yüzleşecektir.
Galeri
Yorumlar
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Filmin pat diye hikayeye dalmasi, sacma seylerle gerilim yaratmaya calismasi, mantik hatalari vs vs izlerken sıkıldımm
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NK. Oyuncuğulu haricinde tek düze bir film izlerken çözüyorsunuz dolayısıyla sizi süreklemiyor. 10
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Kitabını okuduktan sonra film çok basit kalıyor. Sinemada izlenmeye değer değil bence.
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guzel filmdi
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Degisik bir senaryo zaman gecirmek icin gidilebilir. 10 uzerinden 5 vrriyorum cok da begenmedim