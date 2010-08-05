Sinema>Film Arşiv > Uyyale
Uyyale
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 8.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1964
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Kalpana , Balkrishna , Rajkumar , Aswath , Rama Devi
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :163 dk.
- Dağıtıcı :Bharat Ents
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.