Uzaklarda Arama

Film, şehir merkezindeki pavyonun yakınlardaki küçük bir kasabaya taşınma emrinin çıkmasıyla başlayan olaylar zincirini mizahi bir dille ele alır. Bu karmaşık ortam içinde kasabalının da şahit olacağı tutkulu, imkansız bir aşk yaşanır. Birbirinden çok farklı insanların dünyalarının kesişmesinden doğan trajikomik bu hikayeyi 9 yaşındaki Yusuf’tan dinleriz.