Uzaklarda Arama
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :27 Kasım 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film, şehir merkezindeki pavyonun yakınlardaki küçük bir kasabaya taşınma emrinin çıkmasıyla başlayan olaylar zincirini mizahi bir dille ele alır. Bu karmaşık ortam içinde kasabalının da şahit olacağı tutkulu, imkansız bir aşk yaşanır. Birbirinden çok farklı insanların dünyalarının kesişmesinden doğan trajikomik bu hikayeyi 9 yaşındaki Yusuf’tan dinleriz.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Hayatim boyunca izlediğim en saçma en gereksiz vakit kaybı olan 2 saatlik bir filmdi, doğru düzgün bi konusu yok yapılabilecek çıkarım yok varılacak sonuç yok [spoiler]tek çıkarımım pavyondaki kadınlar da iyi insanlar/spoiler] çok sıkıldım izlerken. Sırf Türkan Şoray adını okuyarak gitmistim, vakit ve para kaybı, kesinlikle tavsiye etmem ve bu yorumun duyurulabilecek her yere de yazicam gitmesin kimse...
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Turkan Soray ismine yakismamis keske hic yonetmenlige bulasmasaydi, senaryo yok, Yagmur Unal bir filmde oynasin da konu cok da onemli degil tarzi bir filmdi. Sunu da sormak istiyorum, cok seviyorsan nasil oldurebilirsin, oldurmek istedigin biriyle nasil yuva kurabilirsin, bir kadin nasil yuva kurar boyle bir erkege tekrar guvenerek? Yagmur Unal\'in ust dudagina ne olmus film boyunca bunu da dusunmedim degil...
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Bir filmin güzel olması için illa ki milyon dolarlar harcanmasına gerek yok. iyi yönetmen iyi oyuncu kadrosu o rolü taşıyabilen yüz mekan müzik yerli yerinde olması yeterli .yeterki o ahenk olsun tadından yenmez. işte yeşilçamın sultanı türkan şorayın yönetmenliği yaptığı uzaklarda arama filmi işte böyle film. bayıldım oyunculara .hiçbir tane ekranda sırıtan oyuncu yoktu .kasabadaki o yaşlılar olsun çocuk oyuncu olsun hepsi mükemmeldi.kaan urgancıoğlunun sırıtışı acayip sempatiklik katmış bazı sahnelerde gülmekten kendimi alamadım.:) cem yılmazn ali babasından daha babaydı komedi olarak emin olun ;) mustafa uğurlunun performansı ise şapka çıkarılacak cinstendi .müzikler çok güzeldi ince giyerim ince sondaki huzurum kalmadı müziği olsun aradaki efektler muazzamdı . hayat kadınlarında insan olduğunu onlarında bu mesleği isteyerek yapmadığını anlatan filmin mesaj vermesi açısından gerçekten ders verici .zaman zaman kahkahalar atabileceğiniz zaman zaman hüzünlenebileceğimiz güzel film uzaklarda arama .yayında yapımda emeği geçenlerin ellerine kollarına sağlık .notum 10 üzerinden 9 .
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En az 10 kişi film bitmeden terk etti ,Türkan Abla sen oyuncu olarak kal ,yönetmelik herkesin harcı değil ,yapmayın şöyle saçma sapan filmler