Uzay Kuvvetleri 2911

Uzayın dokuzuncu sektör adıyla bilinen tehlikeli ve henüz keşfedilmemiş kısmında bulunan bir nebulanın içinden gaz ve partikül örnekleri toplamak üzere Murat Kaptan komutasındaki bilim adamlarından oluşan dört kişilik küçük bir mürettebat Albatros Uzay İstasyonu'ndan Savarona Uzay Gemisi'yle ayrılarak yola çıkarlar. Bu basit gibi görünen yolculukları onları yaşamla ölüm arasında kalacakları bir savaşın tam ortasına götürecektir. Bu savaşı kazanamazlarsa tüm güneş sistemi ve insan soyu da yok olacaktır. İşte bu savaşın kaderini Murat Kaptan ve mürettebatının amansız mücadelesi belirleyecektir.