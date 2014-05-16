Uzay Kuvvetleri 2911
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Uzayın dokuzuncu sektör adıyla bilinen tehlikeli ve henüz keşfedilmemiş kısmında bulunan bir nebulanın içinden gaz ve partikül örnekleri toplamak üzere Murat Kaptan komutasındaki bilim adamlarından oluşan dört kişilik küçük bir mürettebat Albatros Uzay İstasyonu'ndan Savarona Uzay Gemisi'yle ayrılarak yola çıkarlar. Bu basit gibi görünen yolculukları onları yaşamla ölüm arasında kalacakları bir savaşın tam ortasına götürecektir. Bu savaşı kazanamazlarsa tüm güneş sistemi ve insan soyu da yok olacaktır. İşte bu savaşın kaderini Murat Kaptan ve mürettebatının amansız mücadelesi belirleyecektir.
Galeri
Yorumlar
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Filmi izlemeye henüz gidemedim ama bu tarz filmlere destek vermek izlemek lazım
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şahane filmdi ya hala etkisindeyim
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Filmin ilk vizyona çıktığında izledim oğlumla. süper bir film olmuş, çok keyif aldık. bizim ufaklık astronot olmaya karar verdi bu filmden sonra :) çocuklara iyi örnek teşkil ediyor. gidilip izlenecek bir film. 2.sini inşallah yaparlarda ama gibi film izletmeye devam ederiz çocuklarımıza.
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elinde çay olan uzay gemisi kaptanını merakla bekliyorum:)