Genç bir kız olan Suha elinde siyah bir taş ve en yakın arkadaşı olan Gece adındaki köpeği ile Uzay Parkı’na gider ve Uzay Bahçıvanı Omu ile tanışır. Pluto’nun adamları saldırıp karanlığı çaldıklarında Suha, Gece’nin gölgesini ve siyah taşı kaybeder. Suha, Omu ile birlikte Gece’nin kayıp gölgesi ve siyah taşı kurtarmak için Pluto üssüne gider. Ve bunu karanlığın çalındığı gün içerisinde yapamazlarsa evren yok olacaktır.