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Uzay Yolcuları
Passengers
0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Macera
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :13 Ocak 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Müzik :
- Süre :116 dk.
Filmin Konusu
Uzakta bulunan bir koloni gezegenine içerisinde binlerce kişiyle seyahat etmekte olan uzay gemisinin uyku odalarındaki problemden ötürü, iki kişi uykularından tam 90 yıl erken uyanırlar. Hayatta kalmaları, önlerindeki gizemleri çözmelerine bağlıdır.
Galeri
Yorumlar
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Biraz durgun gecen bir film. Görsel efektler ile harmanlanip seyirciye sunulmus. Heyecan ariyorsaniz yanlis yerdesiniz )
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Güzel bir filmdi. Zaman geçirmek için iyi olabilir. Oyuncularından dolayı beklentinizi yüksek tutmamanızı tavsiye ederim.
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Bilimkurgu sevenlerin kacirmamasi gereken guzel bir film.
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vakit kaybı
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Bazı küçük mantık hatalarına rağmen keyif alınarak izlenecek bir film olmuş. Pişman olmazsınız
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