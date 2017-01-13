Uzay Yolcuları

Uzakta bulunan bir koloni gezegenine içerisinde binlerce kişiyle seyahat etmekte olan uzay gemisinin uyku odalarındaki problemden ötürü, iki kişi uykularından tam 90 yıl erken uyanırlar. Hayatta kalmaları, önlerindeki gizemleri çözmelerine bağlıdır.