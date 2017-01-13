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Uzay Yolcuları

Passengers

0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Uzay Yolcuları
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Uzakta bulunan bir koloni gezegenine içerisinde binlerce kişiyle seyahat etmekte olan uzay gemisinin uyku odalarındaki problemden ötürü, iki kişi uykularından tam 90 yıl erken uyanırlar. Hayatta kalmaları, önlerindeki gizemleri çözmelerine bağlıdır.

Galeri

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Yorumlar

  • Biraz durgun gecen bir film. Görsel efektler ile harmanlanip seyirciye sunulmus. Heyecan ariyorsaniz yanlis yerdesiniz )

  • Güzel bir filmdi. Zaman geçirmek için iyi olabilir. Oyuncularından dolayı beklentinizi yüksek tutmamanızı tavsiye ederim.

  • Bilimkurgu sevenlerin kacirmamasi gereken guzel bir film.

  • vakit kaybı

  • Bazı küçük mantık hatalarına rağmen keyif alınarak izlenecek bir film olmuş. Pişman olmazsınız

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Oyuncular ve ekip

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