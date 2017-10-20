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Sinema>Film Arşiv >  Uzaydan Gelen Fırtına - Geostorm
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Uzaydan Gelen Fırtına

Geostorm

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Uzaydan Gelen Fırtına
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 5.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gezegende eşi benzeri görülmemiş doğal afetler yaşanmasının ardından, dünya liderleri, karmaşık bir uydu network'ü yaratarak, iklimi kontrol etmek ve böylece insanların güvenliğini sağlamak üzere bir araya gelirler. Ama, bir şeyler ters gider ve Dünya'yı koruması için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir manyetik fırtına her şeyi ve herkesi yok etmeden önce, gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarmak için zamana karşı yarış başlamıştır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Racihan neyapiyoruz demekki insanlarin fikirlerine saygi duyuyoruz onlari elestirmiyoruz. Ha buarada film 3d felaket filmi hemde en iyi cinsinden sevenleri icin tabii

  • S.tezeren puani5 olan filmi soluksuz izlemis, sonra da oksijen almak icin devlet hastanesine basvurmus film sonrasi, kendisine 10 uzerinden 5 puan veriyor, sefkat yerimdar izlemeye devam diyoruz...

  • İlk on dakika sıkıcı ama geri kalan süre soluksuz izlenecek bir filim

  • Bu kadar reklam yaptilar bildoardlarda falan ama Malkocoglunun Abd versiyonu yapimini izledik resmen. Atvde geceleri yayinlanan dusuk maliyetli ucuz efektli bir izledim. Zamanim da param da gitti.

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Oyuncular ve ekip

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