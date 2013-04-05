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Uzun Kuyruk
Sur la piste du Marsupilami
1 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :5 Nisan 2013
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- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Palombia'ya bir define avına giden Dan Geraldo, hiç beklemediği, şaşırtıcı bir sürprizle kendisini karşı karşıya bulur. Bölgede rehberlik yapan Pablito sayesinde cesaret isteyen, macera dolu bir yolculuğa koyulan Geraldo, mistik ve afacan bir hayvan olan Marsupilami'nin gerçketen var olduğunu keşfeder.
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