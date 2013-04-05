Uzun Kuyruk

Palombia'ya bir define avına giden Dan Geraldo, hiç beklemediği, şaşırtıcı bir sürprizle kendisini karşı karşıya bulur. Bölgede rehberlik yapan Pablito sayesinde cesaret isteyen, macera dolu bir yolculuğa koyulan Geraldo, mistik ve afacan bir hayvan olan Marsupilami'nin gerçketen var olduğunu keşfeder.