Hikâye, küçük hayatlı insanların, küçük mutlulukları yakalama çabası içindeyken içine düştükleri büyük çıkmazlar üzerine yaşadıkları hesaplaşmaları konu alıyor. Bu hesaplaşmalar “kazanma – kaybetme” temelinde başta sevdikleriyle, hayatla ama en önemlisi kendileriyle olur. Tabi ki bu erkek egemen hesaplaşmalar içinde en çok zarar gören yine bir kadın olur.