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Uzun Yol

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Uzun Yol
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
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Filmin Konusu

Hikâye, küçük hayatlı insanların, küçük mutlulukları yakalama çabası içindeyken içine düştükleri büyük çıkmazlar üzerine yaşadıkları hesaplaşmaları konu alıyor. Bu hesaplaşmalar “kazanma – kaybetme” temelinde başta sevdikleriyle, hayatla ama en önemlisi kendileriyle olur. Tabi ki bu erkek egemen hesaplaşmalar içinde en çok zarar gören yine bir kadın olur.

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