Sinema>Film Arşiv > Uzun Yol
Uzun Yol
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : İngiltere, Türkiye
- Gösterim Tarihi :5 Aralık 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Hikâye, küçük hayatlı insanların, küçük mutlulukları yakalama çabası içindeyken içine düştükleri büyük çıkmazlar üzerine yaşadıkları hesaplaşmaları konu alıyor. Bu hesaplaşmalar “kazanma – kaybetme” temelinde başta sevdikleriyle, hayatla ama en önemlisi kendileriyle olur. Tabi ki bu erkek egemen hesaplaşmalar içinde en çok zarar gören yine bir kadın olur.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.