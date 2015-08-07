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Vahşet Geçidi
Lemon Tree Passage
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- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Avustralya
- Gösterim Tarihi :7 Ağustos 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :84 dk.
Filmin Konusu
Gerçek olaylardan ilham alınarak çekilen filmde Oscar ve Geordie; Amelia, Toby ve Maya’yı kasabalarındaki hayalet motorcu efsanesinin peşine düşmeye ikna ederler. Efsaneye göre, Limon Ağacı Geçidi’nde geceleri bir hayalet belirmektedir. Gençlerin geçitte şahit oldukları olaylar, bu yolculuğu bir kabusa dönüştürür. Gençler kasabada mahsur kalacaklar ve dehşet verici, korkunç olaylara şahit olacaklardır.
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