Vahşet Geçidi

Gerçek olaylardan ilham alınarak çekilen filmde Oscar ve Geordie; Amelia, Toby ve Maya’yı kasabalarındaki hayalet motorcu efsanesinin peşine düşmeye ikna ederler. Efsaneye göre, Limon Ağacı Geçidi’nde geceleri bir hayalet belirmektedir. Gençlerin geçitte şahit oldukları olaylar, bu yolculuğu bir kabusa dönüştürür. Gençler kasabada mahsur kalacaklar ve dehşet verici, korkunç olaylara şahit olacaklardır.