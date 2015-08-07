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Sinema>Film Arşiv >  Vahşet Geçidi - Lemon Tree Passage
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Vahşet Geçidi

Lemon Tree Passage

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Fragmanlar


Vahşet Geçidi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.9 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gerçek olaylardan ilham alınarak çekilen filmde Oscar ve Geordie; Amelia, Toby ve Maya’yı kasabalarındaki hayalet motorcu efsanesinin peşine düşmeye ikna ederler. Efsaneye göre, Limon Ağacı Geçidi’nde geceleri bir hayalet belirmektedir. Gençlerin geçitte şahit oldukları olaylar, bu yolculuğu bir kabusa dönüştürür. Gençler kasabada mahsur kalacaklar ve dehşet verici, korkunç olaylara şahit olacaklardır.

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