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Vahşetin Çağrısı

The Call of the Wild

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Vahşetin Çağrısı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Yapım Yılı :2020
  • Gösterim Tarihi :21 Şubat 2020
  • Yönetmen :

 

Filmin Konusu

Filmde bir kızak köpeğinin, Alaska'da vahşi yaşamda hayatta kalmak için verdiği mücadele konu ediliyor.

Galeri

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Yorumlar
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