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Vahşetin Çağrısı
The Call of the Wild
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2020
- Gösterim Tarihi :21 Şubat 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Filmde bir kızak köpeğinin, Alaska'da vahşi yaşamda hayatta kalmak için verdiği mücadele konu ediliyor.
Galeri
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