Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu - Valerian and the City of a Thousand Planets
Paylaş

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

Valerian and the City of a Thousand Planets

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (3 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Valerian (Dane DeHaan) ve Laureline (Cara Delavingne), tüm evrenin düzenini sağlayan insan gezegeni hükümeti için çalışan özel ajanlardır. Kumandanlarının (Clive Owen) emri doğrultusunda, Valerian ve Laureline, evrenin her köşesinden binlerce farklı türe ev sahipliği yapan, nefes keseci güzellikteki gökada metropolü Alpha'ya göreve giderler. Alpha'nın 17 milyonluk halkı, evreni iyileştirmek için tüm yeteneklerini, teknolojilerini ve kaynaklarını ortaya koymuşlardır. Fakat ne yazık ki, Alpha'daki herkes aynı amaca hizmet etmiyordur; tam tersine, bir takım görünmeyen güçler korkunç bir tehlikeyi üzerlerine salmak üzere iş başındadır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir