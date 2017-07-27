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Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
Valerian and the City of a Thousand Planets
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :27 Temmuz 2017
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- Süre :137 dk.
Filmin Konusu
Valerian (Dane DeHaan) ve Laureline (Cara Delavingne), tüm evrenin düzenini sağlayan insan gezegeni hükümeti için çalışan özel ajanlardır. Kumandanlarının (Clive Owen) emri doğrultusunda, Valerian ve Laureline, evrenin her köşesinden binlerce farklı türe ev sahipliği yapan, nefes keseci güzellikteki gökada metropolü Alpha'ya göreve giderler. Alpha'nın 17 milyonluk halkı, evreni iyileştirmek için tüm yeteneklerini, teknolojilerini ve kaynaklarını ortaya koymuşlardır. Fakat ne yazık ki, Alpha'daki herkes aynı amaca hizmet etmiyordur; tam tersine, bir takım görünmeyen güçler korkunç bir tehlikeyi üzerlerine salmak üzere iş başındadır.
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