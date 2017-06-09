Vampir Cehennemi: İstila

Yeni Cennet adlı kurtarılmış bölgedeki evi ve ailesi vampirler tarafından yok edilen Martin, tek başına intikam peşine düşer. Bu zorlu savaşı kazanabilmesi için tek çaresi, eski akıl hocası ve efsanevi vampir avcısı Mister'ı bulmaktır. Martin, bunun için salgından dolayı giderek çürümekte olan Amerika'nın en tehlikeli bölgelerinde bir maceraya atılır.