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Vampir İstilası

Red Spring

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Vampir İstilası
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Filmin Konusu

Film, vapirlerin istilasından kurtulmayı başaran bir grup insanın hikayesini konu ediyor. dünya vampirlerin istilası altındadır. Dünyayı talan eden vampirler, insanlığın neredeyse yok olmasına neden olur. Yaşanan bu korkunç istiladan kurtulmayı başaran bir grup insan, hayatta kaldıklarını umdukları sevdiklerini bulmak için bir araya gelir. Grup, öncelikle kendileri için güvenli bir yer bulma arayışına girer. Korunaklı olduklarını düşündükleri bir yere sığınan grup, bir süre sonra beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır.

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