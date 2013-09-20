Vampir Kız Kardeşler

Bindburg kasabasının güzel bir yaz günü yeni misafirleri vardır. Bir minibüs kapısı açılır ve içinden 4 kişilik bir aile çıkar. Anne, baba ve 12 yaşındaki iki kızkardeşten oluşan bu ailenin büyük bir sırrı vardır. Bay ve Bayan Tepes iki kızlarıyla yeni yaşamlarına Bindburg kasabasında devam etmeyi planlamaktadır. Büyük sır ise; Bayan Tepes dışında Bay Tepes ve iki kızkardeşin vampir oluşudur.