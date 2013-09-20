Vampir Kız Kardeşler
Die Vampirschwestern
- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Fantastik, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :20 Eylül 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Bindburg kasabasının güzel bir yaz günü yeni misafirleri vardır. Bir minibüs kapısı açılır ve içinden 4 kişilik bir aile çıkar. Anne, baba ve 12 yaşındaki iki kızkardeşten oluşan bu ailenin büyük bir sırrı vardır. Bay ve Bayan Tepes iki kızlarıyla yeni yaşamlarına Bindburg kasabasında devam etmeyi planlamaktadır. Büyük sır ise; Bayan Tepes dışında Bay Tepes ve iki kızkardeşin vampir oluşudur.
Galeri
Yorumlar
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görsel efeklerinin başarılı olduğunu söylüyolar
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bence ilgi çekici. ayrıca çocuk filmi olarak görmeyin fantastik bi film
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nasıl çocuk filmi bu vampirler falan?
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yalnız şu vampir olayını çocuk filmine nasıl uyarlamışlar merak ettim. yemek yerken göstercekler mi:)
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alman filmlerini pek sevmem ama bu pek bi sevimli duruyo