Van Gölü Canavarı
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Doğma büyüme Van'da yaşayan 3 çoban arkadaş bir gün çobanlık yaptıkları sürüyü bir şanssızlık eseri kaybederler. Oradan oraya yeni bir iş peşinde dolaşırlarken akıllarına Van Gölü sahilinde sahte bir canavar maketi yapıp, bundan para kazanma fikri gelir. Kısa sürede gölde canavar olduğu dedikodusu yayılır ve şehre İstanbul'dan gazeteci ekipler gelir. 3 kafadar ekipteki gazeteci kadınlara aşık olur ve başlarına komik işler açarlar.
Galeri
Yorumlar
-
bu filme harcanan emeğe saygı ile eğiliyorum...ben izledim gerçekten bazı eksiklikler olsa bile bu duyarlı davranışlarından ve film çekme cesaretinde bulunan bu yürekli ekibe başarılar diliyorum. bence bu tarz çalışmalar olmalı ki türkiye de ki sinema sektörü farklı kişileri de artık içinde barındırmalı belli kişilere yönelip sadece bir pencerede bakmanın yanlışlığı içinde olan türkiyedeki sinema sektöründeki yanlışlıklar ve filmlere sponsor olan şirketlerin bu tür filmlere karşı ön yargılı olmaları ve hala okunan düşünülmeden yazıldığına şaşırıyorum.....
-
Keşke canavar çıkıp arkadaşım beni işlerinize nie alet ediyorsunuz gidin başka yerde filmcilik oynayın deseymiş
-
Uzun zaman sonra nihayet birinin aklına gelmiş dedim demez olaydım.fragmanı izledim ve pişman oldum,
-
Filmi izlemedim ama fragmandaki deprem hikayesini de çok gerekli bulmadım açıkçası
-
baya baya prodüksiyon yapmış adamlar film için birde iyi ve başarılı isimler var ama film hakkında neden ben iyi şeyler düşünmiyorum acaba