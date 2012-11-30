Van Gölü Canavarı

Doğma büyüme Van'da yaşayan 3 çoban arkadaş bir gün çobanlık yaptıkları sürüyü bir şanssızlık eseri kaybederler. Oradan oraya yeni bir iş peşinde dolaşırlarken akıllarına Van Gölü sahilinde sahte bir canavar maketi yapıp, bundan para kazanma fikri gelir. Kısa sürede gölde canavar olduğu dedikodusu yayılır ve şehre İstanbul'dan gazeteci ekipler gelir. 3 kafadar ekipteki gazeteci kadınlara aşık olur ve başlarına komik işler açarlar.