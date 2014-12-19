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Vay Başıma Gelenler! 2 Buçuk

0 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Vay Başıma Gelenler! 2 Buçuk
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Son kullanma tarihi yaklaşmış ama bunun da farkında bir erotik star olan Kerim ile yardımcısı Basit’in hayatı, Fikret Hugo’nun “Sefiller”ine olan benzerliğiyle dikkat çekmektedir. İkilinin çaresizlikle akıp giden hayatları, Kerim’in kim olduğunu bile bilmediği babasının bir anda ortaya çıkıp son nefesinde oğlunu görmek istemesiyle yeni bir boyut kazanır. Kerim’in, 40’ından sonra nur topu gibi zengin bir babası olmuştur. Ölüm döşeğindeki ultra zengin babanın mirası ortalığı karıştıracaktır. Fakat ikiliyi bekleyen sürprizlerin en büyüğü bu değildir; evin asıl sahipleri olan cadı kılıklı üvey anne Peri (Çiğdem Tunç), ikoncan üvey kız kardeş Rüya (Fatma Toptaş) ve korkak bir korku romanı yazarı olan üvey erkek kardeş Arif (Metin Zakoğlu) her şeyi daha ilginç yapacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • bedava bile olsa izlenecek film degil sakin

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Oyuncular ve ekip

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