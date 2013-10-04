Vay Başıma Gelenler

Ailesi Bergamalı, kendisi ise doğma büyüme İstanbullu olan Murat, pek çok genç gibi tek bir şeyin hayalini kurar: en iyi arkadaşı Meto ile birlikte köşeyi dönüp zengin olmak! Bir gün hayatta olduğunu bile bilmediği dedesinin hapisten çıktığını öğrenir ve bu haber onu bir gömü haritasının peşinden Bergama’ya sürükler. Tabii yanına kankası Meto'yu da alır ama başlarına gelecek maceralardan zerre kadara haberleri yoktur.