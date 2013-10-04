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Vay Başıma Gelenler

3 kişi izlemiş. | 212 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Vay Başıma Gelenler
  • IMDB Puanı : 3.3 / 10
  • Filmin Puanı : 8.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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     (28 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Ailesi Bergamalı, kendisi ise doğma büyüme İstanbullu olan Murat, pek çok genç gibi tek bir şeyin hayalini kurar: en iyi arkadaşı Meto ile birlikte köşeyi dönüp zengin olmak! Bir gün hayatta olduğunu bile bilmediği dedesinin hapisten çıktığını öğrenir ve bu haber onu bir gömü haritasının peşinden Bergama’ya sürükler. Tabii yanına kankası Meto'yu da alır ama başlarına gelecek maceralardan zerre kadara haberleri yoktur.

Galeri

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Yorumlar

  • bende izliyemiyorum lin atarmısınz ?

  • filmi izleye bileceğim full part sitesi varsa link atarmısınz..

  • boş vaktiniz varsa izleyin ama ikinci kez izlenecek bir film değil.....

  • FİLM 10 ÜZERİNDEN 0 ALIR ÇOK KÖTÜ İNANINKİ YARIDA ÇIKIP GİTMEK İSTEDİM

  • tam gitmeye karar vermistimki bir de ne goreyim bas rollerde hüsnü şenlendirici :D oyuncu mu kalmadı saksafoncu oynatıyorsunuz pehh gidilmez tutulmaz film ellerinde patlar kadroyu kurarken en basa gıcık birini koyarsanız kafadan seyircinin yarısını kaybedersiniz

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Oyuncular ve ekip

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