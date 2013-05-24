Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Vazgeçmem Senden - Celeste & Jesse Forever
Paylaş

Vazgeçmem Senden

Celeste & Jesse Forever

1 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Vazgeçmem Senden
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (9 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Celeste ve Jesse genç yaşta evlenmişlerdir. Fakat bir gün boşanma kararı alırlar. Buna rağmen her anlarını birlikte geçirmeye devam ederler. Bu olay çevrelerindekilere ne kadar garip gelse de Celeste ve Jesse bu durumdan gayet memnundur. Ta ki bir gün birisi için aşk kapıyı yeniden çalıncaya kadar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • imdb puanına göre karar veriyorum gidcem filme. 6.5 de iyi bi puan

  • kalpli afiş ne yaa

  • sıkıcı bi filme benziyo

  • romantik komedi sevenler kaçırmasın ben izledim ve beğendim

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Vazgeçmem Senden filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Vazgeçmem Senden filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir