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Vazgeçmem Senden
Celeste & Jesse Forever
1 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :24 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :92 dk.
Filmin Konusu
Celeste ve Jesse genç yaşta evlenmişlerdir. Fakat bir gün boşanma kararı alırlar. Buna rağmen her anlarını birlikte geçirmeye devam ederler. Bu olay çevrelerindekilere ne kadar garip gelse de Celeste ve Jesse bu durumdan gayet memnundur. Ta ki bir gün birisi için aşk kapıyı yeniden çalıncaya kadar.
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Yorumlar
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imdb puanına göre karar veriyorum gidcem filme. 6.5 de iyi bi puan
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kalpli afiş ne yaa
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sıkıcı bi filme benziyo
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romantik komedi sevenler kaçırmasın ben izledim ve beğendim
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