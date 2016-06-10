Mynet sinema kalitesiyle Ve Panayır Köyden Gider filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Ve Panayır Köyden Gider filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.