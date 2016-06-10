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Ve Panayır Köyden Gider
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :10 Haziran 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Geçmişi karanlık küçük bir köye, kendi geçmişini sorgulayan yabancı bir adamın gelmesiyle tuhaf olaylar zinciri başlar…
Galeri
Yorumlar
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Çok kötü saçma sapan bir filmdi.. Paranıza yazık etmeyin.
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