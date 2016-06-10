Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Ve Panayır Köyden Gider
Paylaş

Ve Panayır Köyden Gider

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ve Panayır Köyden Gider
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Geçmişi karanlık küçük bir köye, kendi geçmişini sorgulayan yabancı bir adamın gelmesiyle tuhaf olaylar zinciri başlar…

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Çok kötü saçma sapan bir filmdi.. Paranıza yazık etmeyin.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Ve Panayır Köyden Gider filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Ve Panayır Köyden Gider filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir