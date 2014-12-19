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Ve Perde

Clouds of Sils Maria

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Fragmanlar


Ve Perde
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kariyerinin zirvesine ulaşan Maria Enders, yirmi yıl önce ona şöhret kapılarını açan bir oyunda yeniden oynaması için teklif alır. Geçmişte patronu Helena’yı baştan çıkarıp, intihara sürükleyen 20 yaşındaki genç Sigrid’i oynamıştır. Bu defa ise ondan istenen Helena’yı oynamasıdır. Rolüne hazırlanmak için asistanı Valentine ile Alpler’deki Sils Maria Köyü’ne çekilir. Sigrid rolünü ise bu kez genç bir Hollwood aktrisi oynayacaktır.

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