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Ve Perde
Clouds of Sils Maria
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya, Fransa, İsviçre
- Gösterim Tarihi :19 Aralık 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :124 dk.
Filmin Konusu
Kariyerinin zirvesine ulaşan Maria Enders, yirmi yıl önce ona şöhret kapılarını açan bir oyunda yeniden oynaması için teklif alır. Geçmişte patronu Helena’yı baştan çıkarıp, intihara sürükleyen 20 yaşındaki genç Sigrid’i oynamıştır. Bu defa ise ondan istenen Helena’yı oynamasıdır. Rolüne hazırlanmak için asistanı Valentine ile Alpler’deki Sils Maria Köyü’ne çekilir. Sigrid rolünü ise bu kez genç bir Hollwood aktrisi oynayacaktır.
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