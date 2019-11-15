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Ve Sonra Dans Ettik
And Then We Danced
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : Fransa, Gürcistan, İsveç
- Gösterim Tarihi :15 Kasım 2019
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Aile geleneğinin izinde kendini geleneksel Gürcü halk danslarına adamış Mehrab’ın hayatı önceden belirlenmiştir. Dans partneri Mary ile mutlu ve dans dolu bir hayat sürmesi beklenir. Fakat bir gün prova sırasında kapıdan içeri Irakli’nin girmesiyle Mehrab’ın dünyası altüst olur, bu genç adam onun için artık hem bir rakip hem de arzu nesnesidir. Filmin yönetmeni Levan Akin Gürcistan’da 2013’te saldırıya uğrayan Onur Yürüyüşü’nden etkilendiğini ve film için Gürcistanlı eşcinsel gençlerle uzun söyleşiler yaptığını söylüyor.
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