Vecide Suudi bir kadın tarafından çekilen ve çekimleri tamamen Suudi Arabistan´da yapılan ilk uzun metrajlı film. Filme adını veren Vecide, her gün yeşil, güzel bir bisikletin sergilendiği Riyad´daki bir oyuncakçı dükkanının vitrininin önünden geçen 10 yaşındaki küçük bir kız. Kızların bisiklete binmesi yasak olmasına rağmen, Vecide bisiklet satın almasına yetecek kadar para kazanmasını sağlayacak bir plan yapar. Bu parayı kazanabilmek için tek yol Kuran okuma yarışmasına katılmaktır; ancak rakipleri zorlu olunca onları yenebilmek için başka bir yol bulmak zorunda kalacaktır.