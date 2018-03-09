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Veledi Zurna
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Filmin Konusu
Banu Kaptanoğlları'nın ilk uzun metrajlı sinema işi olan bu komedi filminde başına tesadüfen gelen tatsız olaylarla cebelleşen Taci'nin trajikomik öyküsü anlatılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Hakan Akgün, Ceren Mertaslan, Ahmet Kural, İlker Kurt, Selahattin Taşdöğen, Nevin Efe ve Mehmet Esen gibi isimler yer alıyor.
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