Sedat ile Fikret yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen aynı mahallenin iki gencidir. Tek sevdaları Kadırga Spor Kulübü'dür. Kadırga Spor Kulübü çim sahaya geçemeyecek kadar yoksul bir kulüptür ve kurtarıcı olarak Hakan isimli bir futbolcuyu transfer etmek istemektedirler. Transfer için kulübün eskilerinden Tevfik Amca arabasını bağışlar. Transfer tarihinin yaklaşması ve arabayı satmak için zamana ihtiyaçları olduğundan Sedat parayı eski sevgilisi, hala içten içe çok sevdiği Nazlı'nın abisi olan Reşat'tan ister. Reşat eski bir mahallelidir ancak zaman içinde zenginleşmiş ve başka bir hayata geçmiştir. Sosyetik eşi Mehtap ve yaşam koçu Cengiz, Reşat'ın bütün hayatına nüfuz etmiş, onu yönlendirmektedir. Reşat, Sedat'a senet karşılığı istediği parayı verir. Ancak Sedat'ın hesap etmediği bir şey vardır, o da arabanın çalınmasıdır. Sedat bir yandan Cengiz, bir yandan Reşat, bir yandan da Tarık'la mücadele ederken öbür yandan Kadırga'nın tarihi düşmanları Sazlıkspor karşısında muvaffak olabilmesi için mücadele edecektir.