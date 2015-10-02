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Vesvese: Cin Tuzağı

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Fragmanlar


Vesvese: Cin Tuzağı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Alev ile ilişkisi güzel giden Murat’ın hayatı Ceren’i tanımasıyla tamamen değişir. Aşkına karşılık bulamayan Ceren’in yaptığı küçük bir büyü Murat’ın hayatının kötüye gitmesine neden olur. Alev ve Gülseven, Murat’ı bu musallattan kurtarmak için yoğun bir çaba içine girerler.

Galeri

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Yorumlar

  • nasıl bıraksınlar bu filmleri yapmayı?tam da içinde bulunduğumuz "fetret" devrine uygun..milleti böyle hurafelerle uyutarak günümüz sosyolojisinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar..

  • bıkmadınız mı bu cin filimlerinden??? siz sanatçımısınız??? para için saçmalamak...

  • Yahu birakin artik cin min filmlerini cag atlayin. Bikmadan usanmadan bu tur filmler yapiyorsunuz. Baydiniz artik. Hicbir sekilde gidilecek bir filme benzemiyor. Paraniza yazik etmeyin

  • İzlemek istiyorum artık

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Oyuncular ve ekip

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