Vezir Parmağı
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :25 Ocak 2017
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- Oyuncular :
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- Müzik :
Filmin Konusu
3 kıtaya yayılmış, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden insanları bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllardır bitmeyen savaşlardan yeni bir tanesine daha girmektedir. Ülkenin dört bir yanından eli silah tutan erkekler asker olarak orduya alınır. İmparatorluğun 5 ayrı bölgesinden yola çıkan, farklı kültürlere ait hamallar savaşa giden bu ordunun neferleri olacaktır.
Galeri
Yorumlar
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Daha önce mahsun kırmızıgülün filmlerini izlemiş ve orta seviye olarak puanlamış biri olarak bu film kesinlikle BERBAT! Lütfen böyle basit zihniyetlere basit senaryolara değerlerimizi kötüleyen yapımlara para kazandırmayın inanın pişman oldum gittiğime tekrar söylüyorum berbat berbat berbat!
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Tek yıldız bile çoktu
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Beş para etmez;(
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Bu nasıl berbat bir flim böyle..
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Fragmanı sinemada izlediğimde "Böyle bir filmi neden çekerler ki" demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Saçmalık