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Vice

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Fragmanlar


Vice
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.2 / 10
  • Filmin Puanı : 4.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir mühendislik harikası olan yapay kadın, haz yaşatmak için kurulmuş olan Vice dünyasından kaçar ve kendini orada tutanlardan intikam almaya adar. Kelly bu komplekste yaşamını sürdürürken bir gece Vice’ın haşin bir müşterisinin saldırısına uğrar. Bu geceden sonra yöneticiler Kelly’nin hafızasını yenilemeye karar verirler ancak Kelly’nin eski yaşantısından gördüğü flashbackler Vice’tan kaçış planını kurmasını sağlar.

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