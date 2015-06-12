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Vice
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- IMDB Puanı : 4.2 / 10
- Filmin Puanı : 4.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Gerilim, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :12 Haziran 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
Bir mühendislik harikası olan yapay kadın, haz yaşatmak için kurulmuş olan Vice dünyasından kaçar ve kendini orada tutanlardan intikam almaya adar. Kelly bu komplekste yaşamını sürdürürken bir gece Vice’ın haşin bir müşterisinin saldırısına uğrar. Bu geceden sonra yöneticiler Kelly’nin hafızasını yenilemeye karar verirler ancak Kelly’nin eski yaşantısından gördüğü flashbackler Vice’tan kaçış planını kurmasını sağlar.
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