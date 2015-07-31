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Victoria

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Fragmanlar


Victoria
  • IMDB Puanı : 7.7 / 10
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

2015 Berlin Film Festivali’nde büyük beğeni kazanan film 140 dakikalık tek plandan oluşan bir sinema deneyimi. Yönetmeni Sebastian Schipper’ın “Bu bir banka soygunu filmi değil. Bu bir banka soygunu.” diye tanımladığı film, izleyicisini genç bir turist olan Victoria ile beraber Berlin sokaklarında bir maceranın ortasına bırakıveriyor. Victoria, bir kulübün çıkışında dört gençle tanışır ve kendini banka soygununa kadar uzanacak olayların içinde bulur.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • İzleyen varsa fikirlerini paylaşabilir mi? Çünkü merak ettiğim bir film, güzele benziyor.

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Oyuncular ve ekip

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