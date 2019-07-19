Vidocq: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı

François Vidocq, işlemediği bir suçtan dolayı cezaevine atılır. Döneminde dünyanın en büyüğü olan cezaevinden kaçar fakat kendisini yeraltı dünyasının içinde bulur. Kaçışı ile tüm dillere dolanan François, basit bir tüccar kılığına girerek varlığını unutturmaya çalışır. Ancak geçmişi onun peşini bırakmaz. Eski hücre arkadaşları tarafından işlemediği bir cinayetle suçlanan François, masumiyetini ve iyi niyetini göstermek için polisle anlaşma yapar. François, özgürlüğü karşılığında yeraltı dünyasında polisle birlikte savaşmaya hazırdır. Eski mahkum, polis memurlarının düşmanlığı ve başına konan ödül ile birlikte yeraltı dünyasının öfke dolu dünyasına karışır.