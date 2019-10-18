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Viking Kuşatması
Viking Siege
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Filmin Konusu
Çılgın kadınlardan oluşan bir çete, büyük bir plan hazırlığındadır. Kadınlar, sevdiklerini köle olarak satan yolsuz kesişlerle dolu bir manastırı katletmek istemektedir. Ancak onların planı, şeytani bir ordu ile karşı karşıya geldiklerinde bozguna uğrar.
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