Sevilen çizgi dizi serisinin yaratıcıları tarafından beyaz perdede ilk kez izleyeceğimiz animasyon filmi; aile sevgisi, dostluk ve cesaret temalarıyla dikkat çekiyor. 1980'li yıllarda Türkiye'de ilk kez yayınlanan ve çok sevilen çizgi filmler listesinin başında yer alan Vikingler o günden bugüne birçok kuşağın beğenisini kazanmaya devam ediyor. Viki ve dostları Ylvi, Squirrel, Leif şef Halvar ve ekibiyle bilirkte yepyeni bir maceraya yelken açacaklar üstelik Viki'nin annesi Ylva'yı kurtarmak için!