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Vikingler
Vic the Viking and the Magic Sword
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : Almanya, Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :21 Şubat 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Sevilen çizgi dizi serisinin yaratıcıları tarafından beyaz perdede ilk kez izleyeceğimiz animasyon filmi; aile sevgisi, dostluk ve cesaret temalarıyla dikkat çekiyor. 1980'li yıllarda Türkiye'de ilk kez yayınlanan ve çok sevilen çizgi filmler listesinin başında yer alan Vikingler o günden bugüne birçok kuşağın beğenisini kazanmaya devam ediyor. Viki ve dostları Ylvi, Squirrel, Leif şef Halvar ve ekibiyle bilirkte yepyeni bir maceraya yelken açacaklar üstelik Viki'nin annesi Ylva'yı kurtarmak için!
Galeri
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