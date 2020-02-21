Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Vikingler - Vic the Viking and the Magic Sword
Paylaş

Vikingler

Vic the Viking and the Magic Sword

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Vikingler
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Sevilen çizgi dizi serisinin yaratıcıları tarafından beyaz perdede ilk kez izleyeceğimiz animasyon filmi; aile sevgisi, dostluk ve cesaret temalarıyla dikkat çekiyor. 1980'li yıllarda Türkiye'de ilk kez yayınlanan ve çok sevilen çizgi filmler listesinin başında yer alan Vikingler o günden bugüne birçok kuşağın beğenisini kazanmaya devam ediyor. Viki ve dostları Ylvi, Squirrel, Leif şef Halvar ve ekibiyle bilirkte yepyeni bir maceraya yelken açacaklar üstelik Viki'nin annesi Ylva'yı kurtarmak için!

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Seslendirenler ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Vikingler filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Vikingler filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir