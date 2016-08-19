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Viral
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- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Bilim Kurgu
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :19 Ağustos 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
İnsanlığın nüfusunu büyük oranda yok edebilecek olan bulaşıcı bir virüse karşı ailesini korumaya çalışan bir kadın...
Galeri
Yorumlar
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1 hafta once evde izledim henuz sinemada olduğunu gorunce korsanın nekadar geliştiğine kanaat getirdim güzel film..
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