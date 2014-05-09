Virüs
The Returned
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 5.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İspanya, Kanada
- Gösterim Tarihi :9 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :98 dk.
Filmin Konusu
Dünya, tüm insanlığı tehdit eden korkunç bir virüsün etkisine girmiştir. Etkilenen insanlar, yani Dönüşenler hayata kalabilmek için bir ilaca bağımlı yaşamaktadır. Kate, bir hastanenin Dönüşenler Bölümü’nde bu virüsten zarar görenlere yardım etmektedir. İşine sıkı sıkıya bağlı olma sebebi eşi Alex’in de virüsten etkilenmiş olmasıdır. Virüsten etkilenenlerin bir kampta toplanması emri çıkınca Kate ve Alex bütün virüsün ilacını alarak kaçarlar.
Galeri
Yorumlar
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Beklentimin cok altinda kalan bir film.Fragman aldanip gitmeyin
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kesinlikle gidicem
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ben bu filmi çok beğenmiştim. imdb puanına bakmayın arkadaşlar daha fazlasını hak ediyo bence. eğer bu tarz filmleri seviyosanız kaçırmayın. hiç sıkılmadan izliceksiniz
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Tam benlik konu