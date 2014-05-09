Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Virüs - The Returned
Paylaş

Virüs

The Returned

1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Virüs
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 5.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (6 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Dünya, tüm insanlığı tehdit eden korkunç bir virüsün etkisine girmiştir. Etkilenen insanlar, yani Dönüşenler hayata kalabilmek için bir ilaca bağımlı yaşamaktadır. Kate, bir hastanenin Dönüşenler Bölümü’nde bu virüsten zarar görenlere yardım etmektedir. İşine sıkı sıkıya bağlı olma sebebi eşi Alex’in de virüsten etkilenmiş olmasıdır. Virüsten etkilenenlerin bir kampta toplanması emri çıkınca Kate ve Alex bütün virüsün ilacını alarak kaçarlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Beklentimin cok altinda kalan bir film.Fragman aldanip gitmeyin

  • kesinlikle gidicem

  • ben bu filmi çok beğenmiştim. imdb puanına bakmayın arkadaşlar daha fazlasını hak ediyo bence. eğer bu tarz filmleri seviyosanız kaçırmayın. hiç sıkılmadan izliceksiniz

  • Tam benlik konu

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Virüs filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Virüs filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir