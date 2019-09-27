1999'da, genç kız kardeşler Celeste ve Eleanor büyük bir trajediden kurtulmuşlardır. Kız kardeşler, ailerinin anma töreni sırasında, başlarına gelen felaketten esinlenerek güzel ve etkileyici bir müziğe imza atarlar. Bu durum özellikle Celeste'nin bir anda şöhrete ulaşmasını sağlar. Genç Celeste şarkı sözü yazarı kız kardeşi ve başarılı mejanerinin de yardımıyla yeni bir pop yıldızı haline gelir. Celeste'nin jet hızıyla şöhret oluşu, beraberinde masumiyetini kaybetmesini de getirir. Celeste'nin şöhretle mücadelesi sırasında Amerika'ya yapılan bir terör saldırısı, Celeste'yi yeni bir statüye taşır; Amerikan simgesi, laik tanrı, küresel süperstar. 2017'ye gelindiğinde ise Celeste artık 31 yaşındadır ve genç bir kızı vardır. Skandallarla dolu olan kariyerini de doğru rotada tutabilmek için mücadele veren genç anne, son skandalının ardından kariyerini toparlamaya çalışmakta ve bilim kurgu temalı 6. albümünü tanıtmak için tura hazırlanmaktadır. Bu süreçte küfürbaz pop yıldızının kişisel ve ailesinin sorunlarının üstesinden gelmesi gerekecektir...