Leyla artık orta yaşlara merdiven dayamış ve ömrünün büyük bölümünde Almanya'da yaşamış eski bir porno oyuncusudur. Bu sıkıntılı sektöre girmesine neden olan sevgilisi Yılmaz ile İstanbul'a döndüklerinde, Yılmaz Leyla'dan ayrılır. Fakat beraber son bir film çekmek için Layla'yı ikna da eder. Leyla’nın genç İzzet ile yolu bu filmin çekimlerinde kesişir.



İzzet de Leyla gibi normalin dışında bir hayat sürmüştür. Küçük yaşlarda tanık olduğu trajik bir olay ömrünün geri kalanını etkilemiştir. Yılmaz’ın film için internete verdiği ilanı duyunca fırsatı değerlendirmek isteyen İzzat çekim günü sette bir kavga yaşanınca herşeyi bırakır kaçar fakat Leyla’nın suretini hiç unutmaz, zihnine kazır ve içi yangın yeri olan bu kadının peşinden gider.