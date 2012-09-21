Vur ve Kaç

Kaliforniya’da küçük bir kasabada kız arkadaşı Annie ile yaşayan eski banka soyguncusu Charlie, kız arkadaşının hayalindeki mesleğe ulaşmasına yardımcı olmak için onunla Los Angeles’e gitmeye karar verir. Ancak Annie’nin her şeye burnunu sokan eski sevgilisi, Charlie’nin eski suç ortaklarını ve ABD Koruma Polis Şefini onların peşine takar ve takip başlar.