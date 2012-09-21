Vur ve Kaç
Hit and Run
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Aksiyon
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :21 Eylül 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :100 dk.
Filmin Konusu
Kaliforniya’da küçük bir kasabada kız arkadaşı Annie ile yaşayan eski banka soyguncusu Charlie, kız arkadaşının hayalindeki mesleğe ulaşmasına yardımcı olmak için onunla Los Angeles’e gitmeye karar verir. Ancak Annie’nin her şeye burnunu sokan eski sevgilisi, Charlie’nin eski suç ortaklarını ve ABD Koruma Polis Şefini onların peşine takar ve takip başlar.
Galeri
Yorumlar
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uzun saç hiç yakışmamıs adamdan sogudum ( bradley Cooper )
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Bradley 'nin bir oyuncular kısmındaki resmine bak bir de filmdeki saçına bak.İbretlik Soğudum.
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güzel bir filme benziyor seçilen arabalar hoşuma gitti
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Filmi orjinal dilinde izlemiş biri olarak söyleyebilirim ki fena sayılmaz. eğlenceli bir aksiyon diyebilirim. 10/6,5
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Guzel bisi olabilir fragmani iyi