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Vurgun

The Trust

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Fragmanlar


Vurgun
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Waters ve Stone, sıkıcı idari işlerde görevli ve fazladan para kazanabilmek için çaldıkları Sivil Servis Sınav sorularını diğer memurlara satan polis memurlarıdır. Stone, bir eroin satıcısının, çok yüksek bir

kefalet ile serbest kalması hakkında bir duyum alır. Bu kadar fazla miktarda nakitin kaynağını bulmak için plan yapar. Özenli bir araştırmadan sonra ulaştıkları ipuçları, onları bir marketin arkasındaki, içine banka kasası yapılmış soğuk hava deposuna götürür. Kasanın içinde her ne varsa soymak ve ikiye bölüşmek üzere bir plan yaparlar.
Ancak kasanın neler içerdiğini öğrendiklerinde, geriye dönmek için artık çok geç olmuştur.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Vasat altı

  • Çok boktan bir film asla tavsiye etmem. Gidersenz küfr ederssiniz.

  • bu kadar sıkıcı ve saçma biten bir film beklemiyordum.

  • Oyuncular çok iyi umarım filmde iyi olur.

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Oyuncular ve ekip

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