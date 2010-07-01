"War Dogs/Vurguncular" 20'li yaşlarının başlarındaki iki arkadaşın (Hill ve Teller) hikayesini anlatıyor. Irak Savaşı sırasında Miami Beach'te yaşayan bu iki genç, küçük

firmaların ABD askeri sözleşme ihalelerine girmesine izin veren, az bilinen küçük bir hükümet teşebbüsünden istifade etmektedirler. Küçük başlayıp, çok paraya kavuşur ve lüks bir yaşam sürmeye başlarlar. Fakat Afgan ordusunu silahlandırmak için 300 milyon dolarlık bir ihale aldıklarında bu iş boylarını aşar; çok şaibeli bazı insanlarla iş yapmak zorunda kalırlar ki bunların arasında ABD hükümetinin de olduğu anlaşılır.