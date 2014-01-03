Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı
The Secret Life of Walter Mitty
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Fantastik, Macera
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :3 Ocak 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Sıradan bir adam olan Walter, sessiz sakin hayatına devam ederken, komik ve şok eden gerçek üstü hayaller görmeye başlar. Bir gün kaderi öyle bir değişir ki, hayallerinin bile ötesinde bir maceralar zincirine adım atar.
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Yorumlar
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Klasik bir Ben Stiller filmi! Her sey harikaydi, yer yer guldurdu, kahkalar attirdi. Sıkılmadan izlenebilecek, kacirilmamasi gereken harika bir film.
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10 uzerinden 7.5 veririm.Çok keyifli bir film.Sıkılmadan izleyeceğiniz bir tatta yapılmış.Tavsiye edilir.
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Komediden cok gulumseten bir drama. Klasik ben stiller filmi degil. Hos bir film.
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Çok güzel bir film.. Kesinlikle tavsiye ederim.. Uzun zamandır gülmekten ağlamamıştım. O derece ))
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Filim 10 üzerinden 6. Belki yardımcı olabilirim