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Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı

The Secret Life of Walter Mitty

1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sıradan bir adam olan Walter, sessiz sakin hayatına devam ederken, komik ve şok eden gerçek üstü hayaller görmeye başlar. Bir gün kaderi öyle bir değişir ki, hayallerinin bile ötesinde bir maceralar zincirine adım atar.

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Yorumlar

  • Klasik bir Ben Stiller filmi! Her sey harikaydi, yer yer guldurdu, kahkalar attirdi. Sıkılmadan izlenebilecek, kacirilmamasi gereken harika bir film.

  • 10 uzerinden 7.5 veririm.Çok keyifli bir film.Sıkılmadan izleyeceğiniz bir tatta yapılmış.Tavsiye edilir.

  • Komediden cok gulumseten bir drama. Klasik ben stiller filmi degil. Hos bir film.

  • Çok güzel bir film.. Kesinlikle tavsiye ederim.. Uzun zamandır gülmekten ağlamamıştım. O derece ))

  • Filim 10 üzerinden 6. Belki yardımcı olabilirim

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Oyuncular ve ekip

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