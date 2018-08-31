Sinema>Film Arşiv > Wangluo shidai de aiqing
Wangluo shidai de aiqing
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : Çin
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Jianbin Chen , Jing Hu , Xun Sun , Qian Wang
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :97 dk.
- Dağıtıcı :Xi'an Film Studio
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.