Warcraft
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 8.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Fantastik, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :3 Haziran 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :123 dk.
Filmin Konusu
Barışçıl Azeroth krallığı, yok olan ülkelerinden kaçarak yeni bir koloni arayışında olan ORK savaşçılarıyla karşı karşıya kaldığı bir savaşın eşiğinde durmaktadır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkımla karşılaşırken diğeri de yok olmayla karşı karşıya kalır. Bu zıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler.
Böylece savaşın birçok yüzünü gösteren ve herkesin bir sebep uğruna savaştığı, görkemli bir güç ve fedakarlık efsanesi başlar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Tam bir battal gazi filmi ama güzeldi
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Keyifle izledik. Yüzüklerin efendisi tadında güzel bir film olmuş.
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Gercekten çok iyi tek eksiği sonu yok 2.sine gitmek zorundayız filmde son olmAdı
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Görsellik ve karakterler açısından oldukça basarılı olsa da hikaye çok hızlı akıyor, senaryo ve oyunculuklar yetersiz.Kısaca imdb notu çok abartılı. 6
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süper di.sahneler muhteşem.devamini heyecan la bekliyorum.