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Sinema>Film Arşiv >  Warcraft
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Warcraft

1 kişi izlemiş. | 16 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Warcraft
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (18 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Barışçıl Azeroth krallığı, yok olan ülkelerinden kaçarak yeni bir koloni arayışında olan ORK savaşçılarıyla karşı karşıya kaldığı bir savaşın eşiğinde durmaktadır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkımla karşılaşırken diğeri de yok olmayla karşı karşıya kalır. Bu zıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler.

Böylece savaşın birçok yüzünü gösteren ve herkesin bir sebep uğruna savaştığı, görkemli bir güç ve fedakarlık efsanesi başlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Tam bir battal gazi filmi ama güzeldi

  • Keyifle izledik. Yüzüklerin efendisi tadında güzel bir film olmuş.

  • Gercekten çok iyi tek eksiği sonu yok 2.sine gitmek zorundayız filmde son olmAdı

  • Görsellik ve karakterler açısından oldukça basarılı olsa da hikaye çok hızlı akıyor, senaryo ve oyunculuklar yetersiz.Kısaca imdb notu çok abartılı. 6

  • süper di.sahneler muhteşem.devamini heyecan la bekliyorum.

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Oyuncular ve ekip

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