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Whiplash

1 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Whiplash
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 8.5 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Bir tarafta öğrencilerinin korkulu rüyası, konservatuar jazz öğretmeni Terrence Fletcher (J.K. Simmons), diğer tarafta ‘en iyi’ olmayı kafaya koymuş, aşırı hırslı genç öğrencisi Andrew Neyman (Miles Teller). İki taraf da baskın karakterinden geri adım atmayınca çok geçmeden mantık dışı olaylar gelişmeye, elleri çalışmaktan kanlar içinde kalan Neyman, küfürbaz Fletcher’ın hakaretl bezeli eğitim tekniklerine boyun eğmek zorunda kalıyor. Ama Neyman’ın da kendine göre numaraları var ve işler en sonunda karşı karşıya kalacakları müzikal düellodan önce iyice çirkinleşiyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Film bitiminde alkis aldi, basarili ve keyifli bir film.. Muzik severlere muzik ziyafeti

  • Azim, hırs, istek ve başarı. Olağanüstü bir film. 10

  • Cok basarili bir film.

  • Son zamanlarda izlediğim en iyi filmdi..Mutlaka izlenmeli..

  • filmin içine girmemek imkasız. oyle kaptırdım ki kendimi alkış reflekslerimi ara ara kontrol edemedim. zaten finalinde iste bu dedirtiyor. nefes kesen tabiri bu filme yakışır. kesinlikle tavsiyemdir )

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Oyuncular ve ekip

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