Bir tarafta öğrencilerinin korkulu rüyası, konservatuar jazz öğretmeni Terrence Fletcher (J.K. Simmons), diğer tarafta ‘en iyi’ olmayı kafaya koymuş, aşırı hırslı genç öğrencisi Andrew Neyman (Miles Teller). İki taraf da baskın karakterinden geri adım atmayınca çok geçmeden mantık dışı olaylar gelişmeye, elleri çalışmaktan kanlar içinde kalan Neyman, küfürbaz Fletcher’ın hakaretl bezeli eğitim tekniklerine boyun eğmek zorunda kalıyor. Ama Neyman’ın da kendine göre numaraları var ve işler en sonunda karşı karşıya kalacakları müzikal düellodan önce iyice çirkinleşiyor.