Whiplash
- IMDB Puanı : 8.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Müzik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :16 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
Bir tarafta öğrencilerinin korkulu rüyası, konservatuar jazz öğretmeni Terrence Fletcher (J.K. Simmons), diğer tarafta ‘en iyi’ olmayı kafaya koymuş, aşırı hırslı genç öğrencisi Andrew Neyman (Miles Teller). İki taraf da baskın karakterinden geri adım atmayınca çok geçmeden mantık dışı olaylar gelişmeye, elleri çalışmaktan kanlar içinde kalan Neyman, küfürbaz Fletcher’ın hakaretl bezeli eğitim tekniklerine boyun eğmek zorunda kalıyor. Ama Neyman’ın da kendine göre numaraları var ve işler en sonunda karşı karşıya kalacakları müzikal düellodan önce iyice çirkinleşiyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
Film bitiminde alkis aldi, basarili ve keyifli bir film.. Muzik severlere muzik ziyafeti
-
Azim, hırs, istek ve başarı. Olağanüstü bir film. 10
-
Cok basarili bir film.
-
Son zamanlarda izlediğim en iyi filmdi..Mutlaka izlenmeli..
-
filmin içine girmemek imkasız. oyle kaptırdım ki kendimi alkış reflekslerimi ara ara kontrol edemedim. zaten finalinde iste bu dedirtiyor. nefes kesen tabiri bu filme yakışır. kesinlikle tavsiyemdir )