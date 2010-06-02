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Wikileaks: Beşinci Kuvvet
The Fifth Estate
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Fragmanlar
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Wikileaks'in ilk kurulduğu dönemi ve kurucuları Julian Assange ile Daniel Domscheit-Berg arasındaki ilişkiyi anlatan yapım, bir dönem tüm dünyayı sarsan bu önemli olayı tekrar gündeme taşıyor...
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