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Winx Club: Okyanusun Gizemi
Winx Club: Il mistero degli abissi
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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Winx Club’ın baş düşmanları olan Trix cadıları, Winx perilerini çok kısa sürede yenmektedirler. Derinlikler İncisi, küçüktür fakat sahip olana muazzam güçler vermektedir. Trix, Politea ve Tritannus neredeyse yenilmezdirler ama bunların hiçbiri, gerçek Winx Club gücü ile kıyaslanamaz. Bloom, Sihirli Derinlikler İncisini düşmanlarından önce bulmak, gücü ele geçirmek ve Trix’in okyanusta hapsettiği Prens Sky’ı kurtarmak için harekete geçer.
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Yorumlar
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çok guzeldi çok seviyorum
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