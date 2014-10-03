Winx Club: Okyanusun Gizemi

Winx Club’ın baş düşmanları olan Trix cadıları, Winx perilerini çok kısa sürede yenmektedirler. Derinlikler İncisi, küçüktür fakat sahip olana muazzam güçler vermektedir. Trix, Politea ve Tritannus neredeyse yenilmezdirler ama bunların hiçbiri, gerçek Winx Club gücü ile kıyaslanamaz. Bloom, Sihirli Derinlikler İncisini düşmanlarından önce bulmak, gücü ele geçirmek ve Trix’in okyanusta hapsettiği Prens Sky’ı kurtarmak için harekete geçer.