Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Winx Club: Okyanusun Gizemi - Winx Club: Il mistero degli abissi
Paylaş

Winx Club: Okyanusun Gizemi

Winx Club: Il mistero degli abissi

0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Winx Club: Okyanusun Gizemi
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (4 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Winx Club’ın baş düşmanları olan Trix cadıları, Winx perilerini çok kısa sürede yenmektedirler. Derinlikler İncisi, küçüktür fakat sahip olana muazzam güçler vermektedir. Trix, Politea ve Tritannus neredeyse yenilmezdirler ama bunların hiçbiri, gerçek Winx Club gücü ile kıyaslanamaz. Bloom, Sihirli Derinlikler İncisini düşmanlarından önce bulmak, gücü ele geçirmek ve Trix’in okyanusta hapsettiği Prens Sky’ı kurtarmak için harekete geçer.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • çok guzeldi çok seviyorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Seslendirenler ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Winx Club: Okyanusun Gizemi filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Winx Club: Okyanusun Gizemi filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir